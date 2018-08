Wietplantage ontdekt bij gewezen antiekwinkel 24 augustus 2018

De politie is donderdagvoormiddag binnengevallen aan een pand op de hoek met de Hemelrijkstraat en de Dokter Haubenlaan in Maasmechelen. Dat gebeurde bij de voormalige antiekwinkel. In het gebouw werd een wietplantage aangetroffen. De huurder - die er nog maar een maand woonde - zou zijn opgepakt. Het parket wilde niet bevestigen dat er arrestaties gebeurd zijn. Het onderzoek zou nog volop lopende zijn en verdere arrestaties zijn niet uitgesloten. Ook het huisdier van de huurder, een Amerikaanse stafford, werd meegenomen. Om hoeveel wietplanten het ging, kon gisteren nog niet worden medegedeeld. De gewezen antiekwinkel staat al jaren leeg. Opvallend is dat op woensdagnamiddag ook op de Rijksweg civiele bescherming en politie stond opgesteld aan een pand. Of het om het gelijkaardige onderzoek gaat, is niet duidelijk. Vandaag communiceert het parket meer. (MMM)