Wietplantage aan Rijksweg opgerold 02u46 0 Foto Marco Mariotti De plantjes worden vernietigd. Maasmechelen Aan de Rijksweg in Maasmechelen is de politie zondagnacht binnengevallen in een rijhuis. Ze troffen daar een actieve wietplantage aan. Over hoeveel plantjes het exact gaat, kon niet worden meegegeven. Het onderzoek zou nog volop lopende zijn, en mogelijk volgen er nog meerdere arrestaties.

Maandag kwam de civiele bescherming ter plaatse om alle aanwezige plantjes op te ruimen. Daarvoor moest één rijstrook worden afgezet om de werken vlot te laten verlopen. Doorheen de afgelopen maanden werden nog al wietplantages aangetroffen in panden langs de Rijksweg. Of er een link is met andere zaken, is momenteel nog niet duidelijk. Het parket en de federale gerechtelijke politie onderzoeken de feiten. (MMM)