Wietpantage gevonden in Leut 09 mei 2018

02u49 0

In een woning aan de Ganzenpoel in Leut heeft de politie een wietplantage gevonden. Er werden in een kelder 210 cannabisplanten aangetroffen. De politie voerde een sporenonderzoek en ontmantelde de plantage. De bewoner van het pand was afwezig en wordt nog gezocht. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen. (MMM)