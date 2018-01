Wie maakte kunstwerk bij Mijn-expo in Eisden? 26 januari 2018

02u59 0 Maasmechelen Welke kunstenaar heeft zich uitgeleefd in de expo-ruimte van het cultureel centrum in Maasmechelen? Die vraagt stelt Stichting Erfgoed Eisden zich.

Sinds december liep er de expo Onder en Boven over de mijn in Eisden dertig jaar later. Vrijdag vond de laatste dag van de tentoonstelling plaats, maar uitgerekend op die dag liet iemand een eigen werk achter. "Dat gebeurde in een expo-ruimte waar een groot stuk steenkool op een witte ondergrond lag", zegt Jos Hermans, ambtenaar cultureel erfgoed van de gemeente. "Iemand heeft blijkbaar met zijn hand over het stuk steenkool gewreven, en zo wat gruis losgemaakt. Vermoedelijk met de vingers maakte die persoon uiteindelijk deze schets." Wie er achter het werk schuilt, is niet duidelijk, maar de organisatie vindt het naar eigen zeggen prachtig. "In de slotweek kwamen ook heel wat studenten langs, in totaal hebben we zeker 1.000 bezoekers mogen ontvangen. Maar toch denk ik dat het een oud-mijnwerker was die dit kunstwerkje op een onbewaakt moment heeft kunnen maken. Je moet het maar doen, met enkel wat gruis op de ondergrond die ter beschikking is." De tekening is ongeveer 10 op 10 centimeter groot. De expo wordt vandaag definitief opgeruimd. Heb jij de tekening gemaakt, of weet jij wie het werk maakte, neem dan contact op via jos.hermans@maasmechelen.be. (MMM)