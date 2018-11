Werkstraf voor twintiger die vecht voor gestolen scooter van vriend VCT

12 november 2018

13u47 0 Maasmechelen M. (22) uit Maasmechelen is veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur omdat hij een 18-jarige jongen uit Maaseik op 20 juli 2016 klappen gaf. “Het kan niet dat mijn zoon in elkaar gerammeld wordt op weg van school,” getuigde de vader van het slachtoffer.

Volgens de openbare aanklager kreeg slachtoffer G.(18) vuistslagen tegen het hoofd. De agressie draaide rond een discussie over de gestolen scooter van een vriend. Het slachtoffer vroeg 38 euro voor zijn beschadigde trui. “Het gaat ons niet om het geld,” verduidelijkte de vader van G., die minderjarig was op het ogenblik van de feiten. “Maar dit is ook niet het enige geval van agressie na school jammer genoeg. De school trekt er zich ook niets van aan.” Als M. de werkstraf niet uitvoert binnen de 12 maanden, volgt een celstraf van een maand. De schadevergoeding van de beschadigde trui moet M. niet betalen omdat die schade niet bewezen werd. “Ik heb er spijt van,” getuigde M. zelf voor de strafrechter. “Ik wil niet meer dat dit in de toekomst nog gebeurt.”