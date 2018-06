Werkstraf voor man die zich uitgeeft als verbindingsofficier 27 juni 2018

Een 50-jarige Albanees, een man met domicilie in Duitsland die vooral in Kinrooi verblijft, is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren en een boete van 1.200 euro omdat hij zich uitgaf als verbindingsofficier tussen politiediensten. De man was op 11 oktober 2016 getuige van een ongevalletje in Maasmechelen met mogelijk vluchtmisdrijf. Hij kwam tussen, toonde een badge en haalde handboeien boven. Hij beweerde dat hij verbindingsofficier was tussen politiediensten in Albanië en Duitsland, maar daar klopt niets van. Hij is in Albanië wel lid van een organisatie die strijdt tegen alle vormen van criminaliteit. Verder onderzoek leerde dat de man in Duitsland en België al een strafregister heeft als gevolg van zijn overijverigheid als 'bestrijder van criminaliteit'. Zijn raadsman gaf op de rechtbank toe dat de man, die twee kinderen en twee kleinkinderen heeft, handelde zonder nadenken. (JEK)