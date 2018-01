Weer CO-intoxicatie, brandweer roept op chauffageketel te laten nakijken 26 januari 2018

02u59 0 Maasmechelen Aan de Oude Baan in Maasmechelen zijn donderdagochtend drie personen onwel geworden door een te hoge concentratie aan CO in hun woning. Twee mannen en een vrouw klaagden over misselijkheid en felle hoofdpijn.

Brandweer Maasmechelen snelde ter plaatse, en voerde metingen uit. "Die waren in sommige kamers bijzonder hoog", legt officier Andy Knoors uit. "De toegelaten waarde waar iemand een hele dag in kan doorbrengen is ongeveer 25 ppn. In dit geval steeg de CO-waarde tot 350 ppn. Deze mensen hebben bijzonder veel geluk gehad, want dit had heel anders kunnen uitdraaien." Het trio werd naar het ziekenhuis gebracht, maar liep geen levensbedreigende letsels op.





Twee weken geleden werd nog een ganse appartementsblok in Hamont-Achel geëvacueerd, en ook in Sint-Truiden was het vorige week prijs.





Volgens de brandweer onderschatten nog steeds te veel mensen het belang van de onderhoud aan je verwarmingsketel is. "In bijna alle gevallen gaat het om een oude ketel waar de verbranding slecht gebeurt. In dat geval komt er meer CO vrij dan normaal het geval is." Verder worden huizen tegenwoordig minder verlucht dan vroeger het geval was. "Alles wordt vaak dicht geïsoleerd, en bij het openzetten van een raam wordt al snel gedacht dat alle warmte verloren gaat. Maar de zuurstoftoevoer in huis is zéker zo belangrijk."





Er bestaan ook CO-melders, maar die zouden niet altijd even nauwkeurig werken. Twee jaar geleden liet nog een vrouw uit Lanaken het leven door een te hoge CO-gehalte in de badkamer.





(MMM)