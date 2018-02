Wandelen rondom plas wordt onmogelijk CENTER PARCS VRAAGT BOUWVERGUNNING TERHILLS-SITE MARCO MARIOTTI MATTY MAES

24 februari 2018

02u47 0 Maasmechelen Een wandeling maken rondom de plas aan Terhills, zal in de toekomst onmogelijk worden. Tenzij je Center Parcs bezoekt tegen betaling. Het vakantiepark heeft een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning aan de Terhills-site waarbij het de toegang naar zijn domein wil afsluiten. Jan van Reusel diende samen met tientallen anderen een bezwaarschrift in.

Wandelen op Connecterra aan Terhills - 'Het Mooiste Panorama van Limburg" - wordt binnenkort mogelijk héél anders. Vandaag kan iedereen er nog een unieke wandeling maken rond de terrils én de plas, maar met de komst van Center Parcs dreigt daar verandering in te komen. De vakantiegigant diende een bouwaanvraag in bij de stad Dilsen-Stokkem waarin staat dat ze haar terrein wil afsluiten. Wandelen tot op hoogste punt met het panoramisch uitzicht lukt dan nog net, maar de Hoeweg die om de plas heen leidt zou niet meer toegankelijk zijn. En laat net dat één van de trekpleisters zijn van het park. Het openbaar onderzoek - dat steeds volgt na dergelijke bouwaanvragen - liep woensdag af, maar die avond regende het negatieve berichten op sociale media omtrent de toegankelijkheid van het park voor de gewone burger. De vraag om bezwaarschriften in te dienen werd massaal gedeeld.





Vanaf zomer

Bij LRM bevestigen ze dat bepaalde wandelwegen zullen worden afgesloten om de werken vlot te laten verlopen en voor de veiligheid van de wandelaar. "Maar dat zal pas vanaf de zomer zijn, en we zoeken zéker alternatieven met het Nationaal Park. Men weet al langer dat daar gebouwd zal worden", aldus woordvoerder Jeroen Bloemen van LRM, eigenaar van het ganse terrein. Ook Johan Van Den Bosch, projectleider van het Nationaal Park Hoge Kempen, bevestigt de veranderingen. "Het gaat om een stuk weg van ongeveer een kilometer die om de plas heen loopt. Aangezien die weg wordt afgesloten, worden bepaalde luswandelingen onderbroken. We zitten nu met alle betrokkenen aan tafel om te zien wat de alternatieven zijn, maar het mooie panorama komt zéker niet in gevaar." Concreet zou het om de rode en gele wandellus gaan. Center Parcs zelf zou het gebied vooral willen afsluiten voor haar clienteel uit veiligheidsoverwegingen.





Bezwaarschriften

Critici menen dat het vakantiepark zich wil vestigen op Terhills vanwege de toeristische troef, maar zich net in de voet schiet door een deel privé te houden. "Je gaat toch ook geen hotel bouwen bij een piramide omwille van de toeristische factor, en de piramide dan afsluiten. Elitaire toestanden", klinkt het. Zelfs enkele parkrangers dienden bezwaarschriften in. "Volgens het PRUP moet de Hoeveweg van Lanklaar naar de Litsberg ten allen tijde open blijven", zegt Jan Van Reusel die een bezwaarschrift indiende en eerder ook al het voortouw nam toen het klooster werd gebouwd op het Koninklijk Domein in Opgrimbie. "Als we Center Parcs ertoe kunnen bewegen die weg open te laten, kunnen onze wandelingen blijven voortbestaan."





Jobs

Burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) van Dilsen-Stokkem heeft weet van de bezwaarschriften, maar hoopt een procedureslag te vermijden. "Dit is een prachtig project dat honderden jobs teweeg kan brengen. Er bestaat trouwens al RUP Hoeveweg waarbij we van aan het stationnetje in As naar Lanklaar een alternatief hebben ingetekend. Dat ligt aan de noorderzijde van het vakantiepark. De bezwaarschriften zullen worden behandeld door de provincie die dan een beslissing neemt", besluit ze. Het wandelgebied op de grens met Eisden en Lanklaar lokt jaarlijks 50.000 bezoekers. Naast het vakantiepark is de bouw van een welness al volop bezig.