Wandelaars keren zich tegen de politie en posten foto’s online: tien maanden cel

VCT

19 november 2018

15u15 0 Maasmechelen Twee vijftigers uit Maasmechelen zijn elk veroordeeld tot een celstraf van tien maanden omdat ze agressief uithaalden naar twee politie-inspecteurs van de politiezone Maasmechelen tijdens een toevallige identiteitscontrole op 4 november 2015. Een derde vijftiger, die lid was van dezelfde wandelclub, kreeg een maand cel. De heren zwierden de foto’s van het ‘schandalige’ voorval ook nog eens op Facebook, voorzien van persoonlijk commentaar. “Absoluut verwerpelijk”, oordeelde de strafrechter.

Volgens de drie vijftigers waren ze als vrienden van de plaatselijke wandelclub samen op stap op 4 november 2015. De politie kwam ter plaatse omdat ze een oproep hadden gekregen dat de drie foto’s aan het nemen waren van een rusthuis in Maasmechelen, waar onlangs een diefstal werd gemeld. De openbare aanklager beschreef hoe de drie wandelvrienden zich in de nesten werkten. “Ze wilden hun identiteitskaart niet afgeven en waren onmiddellijk verbaal agressief. Toen een inspecteur hen wilde fouilleren greep M. (59) hem bij de keel. De tweede inspecteur kwam bijstand leveren en dan begon een van de beklaagden te filmen en te fotograferen.”

Comité P

De rit naar het commissariaat was een ‘dollemansrit vol agressief taalgebruik. “Maar ook op het commissariaat kalmeerden beklaagden niet,” benadrukte de aanklager. “De twee inspecteurs werden gewond aan de hand.” De versie van de beklaagden, dat de inspecteurs zelf over de schreef zouden zijn gegaan door hun agressief optreden, klopte volgens de aanklager niet. “Daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan door comité P en er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld,” besloot ze.

Foto’s op Facebook

Wandelvriend R. (55) postte nadien ook foto’s van het incident op Facebook. Daarbij plaatste hij zijn gekleurde versie van het incident met de oproep de politie van Maasmechelen aan te pakken en de twee inspecteurs in het bijzonder. Medebeklaagde Z.M. (53) voegde daar nog wat commentaar aan toe: ‘bejaarde, gehandicapten, mindervaliden, verboden te wandelen in Maasmechelen, als u dat wel doet wordt u kreupel geslagen’. Luc Delbrouck, de raadsman van de inspecteurs, noemde dat ‘pure belaging’ voor de agenten. “Als je foto’s op Facebook post om mensen in een kwaad daglicht te stellen, dan weet je dat dit gedeeld zal worden. En dat dit een eigen leven zal gaan leiden. Bovendien hebben ze een heel gekleurd verhaal gebracht. Ze hebben niet alles laten zien. Dit heeft niet alleen professioneel maar ook privé een hele impact gehad op mijn cliënten.”

Slechte aflevering buurtpolitie

De raadsman van de verdediging deed de hele zaak af als ‘een slechte aflevering van de buurtpolitie’. “Het zijn Italianen en ze hebben zich wat theatraal gedragen maar dit had anders aangepakt kunnen worden,” pleitte hij. De rechtbank in Tongeren veegde dat argument volledig van tafel en veroordeelde M. (59) en R. (55) voor slagen en verwondingen, smaad, belaging en weerspannigheid aan de agenten. Naast de celstraf van tien maanden kregen de twee ook elk een boete van 600 euro. Ze moeten een schadevergoeding van 5.000 euro betalen aan de twee inspecteurs. Derde wandelvriend Z.M. (53), die enkel veroordeeld werd voor smaad aan de politie, kreeg naast de celstraf van een maand ook een boete van 300 euro.

De rechtbank tilde zwaar aan de Facebook posts. “De toenemende gewoonte om van politionele tussenkomsten beeld- en geluidsopnamen te maken en te verspreiden via sociale media is absoluut verwerpelijk. Het creëert een situatie van gelijk hebben en krijgen, die niet objectief is en antipathie opwekt ten nadele van de politie die de veiligheid van de samenleven wil garanderen,” oordeelde de strafrechter.