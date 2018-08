Vrienden herdenken rapper Azo 23 augustus 2018

Maasmechelen Enkele vrienden van de overleden rapper Aziz 'Azo' Özel uit Maasmechelen hebben gisteravond een passend eerbetoon gehouden.

In het Koninginnepark stond in de nasleep van Palm Parkies het jaarlijkse evenement van Tuinwijk 2020 gepland.





Domino, Erwin van 't Merretkoer en rapper Ché kwamen er optreden. Het was Ché - echte naam Francesco Piras - die samen met zijn vrienden van rapformatie La Famiglia rond 18.30 uur één minuut stilte hield voor Aziz.





"Azo heeft mij veel kansen gegeven door mij mee te nemen naar verscheidene optredens", vertelt Piras. "Hij leerde me veel mensen kennen en is meer dan een vriend geworden. Ik heb niet op de juiste manier afscheid van hem kunnen nemen. Met dit eerbetoon proberen we dit wel te doen."





Nadien werden nog nummers van rapformatie La Famiglia live gebracht.





De 28-jarige Aziz 'Azo' Özel werd eind juli dood aangetroffen in zijn badkamer. De jonge rapper en producer was al jaren een bekend gezicht in de gemeente. (MMM)