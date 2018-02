Vrienden en collega's halen 25.000 euro op voor zieke Xenn (1,5) 07 februari 2018

Vrienden en collega's kunnen wel erg gul zijn als het er écht op aan komt. Dat mocht de familie Crijns ervaren. Xenn Crijns, het zoontje van Benny en Angelique Keyers uit Opgrimbie, is anderhalf jaar oud en lijdt aan slokdarmartresie. Daarbij ontbreekt de verbinding tussen slokdarm en maag. De familie passeerde al bij talloze dokters voor een oplossing. "Omdat Xenn niet naar een crèche of onthaalmoeder kan, stopte zijn moeder noodgedwongen met werken. En als je dan weet dat de zware kosten maar gedeeltelijk worden terugbetaald, besef je dat het gezin een extra financieel steuntje best kan gebruiken", vertelt Stefan Thorez.





Enkele collega's en vrienden sloegen daarom de handen in elkaar, en waren zelf verrast over de steunbetuigingen die ze kregen. Veerle, Raf, Robby, Petra, Saskia en Stefan haalden liefst 25.000 euro op voor de verdere verzorging van Xenn.





(MAM)