Vormingsaanbod cultuurcentrum is klaar 14 augustus 2018

Cultuurcentrum Maasmechelen heeft zijn cursus-, lezing-, reportage- en uitstappenaanbod voor het najaar klaar. In het vormingsaanbod zitten heel wat gevarieerde en prikkelende voorstellen. Zo is de lezingenreeks 'Venster op de wereld' een sterkhouder met lezingen onder meer toegespitst op 'Klimaatverandering' en het einde van WO1. Dit met bekende sprekers als Willy Miermans, Ruben Weytjens, Frans Medaer en Mustafa Kör. Er zijn sessies over filosofie, beweging en gezondheid, djembé, naast culturele Griekse en Italiaanse reeksen. Reizen gebeurt fysiek naar Connecterra / Ecotron en de Westhoek. Virtueel met Marco Polo naar China, met de kerstvrouw naar Lapland en ook richting Alaska. En er komt een nieuwe cursus yoga.





Meer informatie vind je op de website www.ccmaasmechelen.be.





(WJL)