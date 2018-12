Voorzitter Salar Azimi nodigt meer dan 100 bejaarden uit voor kerstdiner Patro Eisden: “Ikzelf, de trainer en de spelers zullen hen bedienen” Marco Mariotti

06 december 2018

17u51 0 Maasmechelen Maar liefst 150 bejaarden en begeleiders schuiven op 18 december hun voeten onder tafel bij Patro Eisden-voorzitter Salar Azimi. Die nodigde alle bewoners van rusthuizen Maasmeander en Heyvis uit voor een kerstdiner op de club. “De spelers, trainer Stijn Stijnen én ikzelf zullen alle gasten bedienen", reageert Salar Azimi.

De nieuwe wind binnen Patro Eisden en het charmeoffensief van voorzitter Salar Azimi (36) lijkt niet te stoppen. De steenrijke Nederlandse Iraniër liet vorige week weten dat hij alle rusthuisbewoners van Maasmeander én Heyvis uitnodigt voor een heus kerstdiner. Reden: de eenzaamheid bij ouderen proberen weg te werken.

Vervoer

Bernd Schepkens, de directeur van Maasmeander, wist niet goed wat hem overkwam toen hij de uitnodiging in de bus kreeg, maar hij maakte al zijn bewoners warm voor het initiatief. “In totaal gaan meer dan vijftig mannen en vrouwen mee richting Patro Eisden voor het kerstdiner", vertelt Schepkens.

“We zorgen voor zeker 27 begeleiders. In totaal zijn we met meer dan tachtig personen. Ikzelf ga zéker ook mee, maar ik heb aan Salar aangeboden om te helpen met de bediening.” Wat betreft vervoer moet het rusthuis een speciale bus met lift inzetten, zodat ook rolstoelgebruikers meekunnen. “Dat kost van 450 euro, maar dat betalen we graag.” Ook bij Heyvis bevestigen ze hun deelname. “Wij zullen aanwezig zijn met een vijftigtal personen, begeleiders inbegrepen.”

Donkere dagen

Azimi is verheugd met de opkomst. “Ik hoorde dat we in totaal voor 150 mensen eten en drinken moeten voorzien. Echt geweldig om dit te kunnen doen voor al die mensen. Ik ben geboren in Iran, waar we bijzonder veel respect hebben voor ouderen. In onze cultuur is het ongebruikelijk om ouderen in rusthuizen te steken, we houden ze veel langer thuis. Ik weet dat veel bejaarden vereenzamen, de dagen zijn donker, hun kinderen zijn druk bezig. Ik ben er zéker van dat ze allemaal uitkijken naar zo’n leuke avond.”

De voorzitter gaat ook aan zijn spelers vragen om mee te helpen met de bediening. “We zijn misschien met voetbal bezig, maar we hebben ook een warm hart. Een deel van de spelers is op verlof, maar wie kan, zal zéker helpen." Tegelijk organiseert hij ook in het Nederlandse Sluis, waar hij woont, een kerstdiner voor nog eens 200 bejaarden.

15 op 15

Qua sportprestaties zit het bij Patro Eisden intussen wel goed. Het is volgens Azimi al jaren geleden dat er nog eens 15 op 15 werd behaald. “En bij de derby tegen Hasselt willen we nog eens drie punten pakken. Ik sta erom bekend om mee te vieren met de spelers op het veld, en ik zal dat ook blijven doen als we winnen.” Azimi verkondigde vorige maand in de pers dat hij binnen dit en zeven jaar in eerste klasse wil spelen. “Ik heb tot nu toe al mijn levensdoelen gehaald. Dit moet ook lukken”, klonk het toen.