Voetbalclubs doen het één maand zonder frisdrank 28 februari 2018

02u38 0 Maasmechelen Als het van de voetbalclubs in Maasmechelen afhangt, zal er voor de maand maart énkel nog water én bruiswater worden gedronken na de match.

Het idee 'Tourneé Sportive Minérale' ontstond nadat TVL-gezicht Annemie Ramaekers aan de alarmbel trok. Haar zonen dronken na de match steeds frisdrank, iets dat ze in de voetbalkantine zo konden krijgen. Er kwam een campagne op gang en een héél aantal sportclubs ondertekenden gisterenavond een charter in het gemeentehuis van Maasmechelen.





Het gaat ondermeer om de jeugdspelers van Boorsem Sport, Eendracht Mechelen aan de Maas, Grimbie '69, Lindeboys Leut, Patro Eisden Maasmechelen en FC Umitspor Maasmechelen. "Indien het idee aanslaat kan het vanaf september mogelijk worden doorgetrokken voor het ganse seizoen. Indien we andere gemeenten kunnen sensibiliseren, is het project al helemaal geslaagd." Op termijn is gezonde voeding en drank binnen alle Maasmechelse sportclubs het streefdoel. Ook acteur en fitnessgoeroe Henny Seroeyen uit Lommel en bekend als agent Robin in de vtm-serie 'De Buurtpolitie' is één van de ambassadeurs. Hij won al enkele prijzen op Europees niveau en beseft dat buikspieren in de keuken worden gemaakt, en niet in de sportclub. "Jongeren sporten sowieso al minder dan vroeger. Men moest bewust zijn van het belang van voeding. Ik drink zélf altijd water. Frisdrank heeft een negatief effect op mijn lichaam." (MMM)