Vijftiger vrijgesproken voor opzettelijke brandstichting auto’s restauranthouder Dna op muts en handschoen geen doorslaggevend bewijs VCT

18 februari 2019

12u55 0

C. (52) uit Maasmechelen, die een celstraf van 15 maanden riskeerde omdat hij op 19 mei 2015 twee auto’s van restaurantuitbater Marco Cellini uit Maasmechelen opzettelijk in brand stak, is daarvoor vrijgesproken. De strafrechtbank oordeelde dat de muts en de handschoen met zijn DNA, die in de buurt van de in brand gestoken auto’s gevonden werden, niet voldoende bewijs leverden om de man te veroordelen.

Om 4 uur ’ s nachts hoorde een buurman een ontploffing. Niet veel later zag hij de vlammen boven de woning van Cellini opflakkeren. De buurman vond ook de muts met het DNA van C. (52) uit Maasmechelen. Datzelfde DNA werd ook ontdekt op een handschoen die in de buurt van de uitgebrande auto’s gevonden werd.

Het DNA op de voorwerpen was echter een gemengd profiel. Naast de beklaagde kon het profiel nog aan drie andere donoren gelinkt worden. C. had zelf al van bij zijn eerste verklaring benadrukt dat hij niets te maken had met de brandstichting. “Dat kan mijn muts geweest zijn maar er is ingebroken in mijn woning. Ik vermoed dat die muts gestolen werd.” Bij de vijftiger kwamen volgens de man zelf ook vaak druggebruikers over de vloer die regelmatig voorwerpen van hem meenamen. “Het strafonderzoek bevat verder geen ondersteunend bewijs dat beklaagde op de plaats delict was op de nacht van de feiten,” oordeelde de strafrechtbank. Het telefonie-onderzoek en het bankonderzoek leverde ook geen belastende elementen op.

De advocaat van de restaurantuitbater en zijn partner had 5.000 euro schadevergoeding gevraagd voor elk van hen maar door de vrijspraak komt daar niets van in huis.

De schade aan de uitgebrande voertuigen werd wel door de omnium verzekering vergoed.

https://www.hln.be/regio/maasmechelen/verdachte-brandstichting-auto-s-van-restaurantuitbater-mijn-muts-op-de-oprit-werd-eerder-gestolen~a5dac8e6/