Vijftien maanden cel voor drugsverslaafde die zus, vader en oom in elkaar slaat na banale discussie VCT

21 januari 2019

18u16 0 Maasmechelen O. (35) was amper vrij na een celstraf van vier jaar toen hij op 11 april 2018 na een banale discussie zwaar uithaalde naar zijn familie in Maasmechelen. De aan cocaïne verslaafde dertiger pakte eerst zijn zuster aan, daarna deelde ook zijn vader en oom in de klappen. “Hij is zichzelf niet meer, alles draait om drugs,” zuchtte de zus voor de strafrechter in Tongeren. O. daagde zelf niet op en werd opnieuw veroordeeld tot 15 maanden cel.

De aanklager beschreef de verwondingen van de familieleden. “Nadat de zus klappen had geïncasseerd, kreeg zijn vader een duw. De man viel met zijn hoofd tegen de keukentafel. Hij werd ook geslagen met een stok. Een oom, die ook ter hulp snelde, werd door O. bedreigd met een mes. Hij deelde ook in de klappen.” De politie kwam ter plaatse. Aan een van de agenten deelde O. ook een kopstoot uit. In zijn verhoor deelde O. mee dat hij de feiten gerechtvaardigd vond. Hij zag zelf niet in dat hij fout bezig was. De familie verbrak intussen het contact met de dertiger.