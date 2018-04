Vier jaar cel voor 'onschuldige' cannabisboer 10 april 2018

02u28 1 Maasmechelen De strafrechter in Tongeren veroordeelde de 52-jarige Peter V. uit het Duitse Baesweiler tot vier jaar cel en een boete van 8.000 euro omdat hij in zijn leegstaande villa te Maasmechelen gedurende bijna vijf jaar een cannabisplantage runde.

De man ziet ook 2 miljoen 353.497 euro en een VW Touareg verbeurdverklaard. Aan de Watermaatschappij is hij 33.451 euro schadevergoeding en 2.400 euro advocatenkosten verschuldigd. Infrax heeft recht op 247.693 euro schadevergoeding en 6.000 euro advocatenkosten. Ter zitting zei Peter V. dat hij zijn villa al die jaren verhuurde en hoegenaamd geen weet had van een plantage. Een waslijst aan bewijzen ontwrichtte echter die manifeste leugen.





Zo was er op bewust adres niemand ingeschreven terwijl er aan het verwaarloosde pand toch camerabewaking geïnstalleerd werd.





Zelfs toen de vijftiger opgepakt werd bij een huiszoeking, bleef hij zijn betrokkenheid ontkennen in de uitbating van een professionele plantage waar 1.147 plantjes ontdekt werden. (JEK)