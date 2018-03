Vier jaar cel voor gewelddadige raid op shishabar 13 maart 2018

02u58 0 Maasmechelen De strafrechter in Tongeren heeft de 45-jarige M.J. uit Maasmechelen veroordeeld tot vier jaar cel, omdat hij een bijzonder gewelddadige raid organiseerde op shishabar Pachsa Loungee aan de Kruindersweg in Eisden-Dorp.

Volgens de procureur leidde een dispuut in Pachsa Loungee, waar je met een waterpijp kan roken, in september 2016 tot de raid op de zaak. Telefonieonderzoek gaf aan dat M.J. bij die gelegenheid heel wat vrienden optrommelde. Kort nadien zou een twintigtal personen een ware ravage aangericht hebben en vielen er ook schoten.





Maar omdat het wapen nooit teruggevonden werd, kon er ook niet vastgesteld worden of M.J. de schutter was. Heel wat potentiële getuigen weigerden een verklaring af te leggen uit schrik voor M.J. die een indrukwekkend strafregister heeft en een geduchte en gevreesde figuur in de regio is. Sommige daders zouden ook contacten gehad hebben met de Hells Angels.





M.J. was op 12 februari niet aanwezig in de rechtbank. Hij werd de dag ervoor opgepakt voor zijn mogelijke betrokkenheid in een andere schiet- en steekpartij in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 februari, waarbij een zwaargewonde viel. De onderzoeken in die zaak zijn nog lopende. In het dossier rond de shishabar werd O.A., de 'eerste luitenant' van M.J., veroordeeld tot 30 maanden cel. (JEK)