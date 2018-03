Vier burgers krijgen ereteken na heldendaad 10 maart 2018

02u44 0 Maasmechelen Jean-Paul Thewissen, Albert Zoons, Jango Zoons en Henny Stans hebben een burgerlijk ereteken voor moed, zelfopoffering en menslievendheid ontvangen. Thewissen, én vader en zoon Zoons redden vorig jaar een man uit een brandende woning in Kotem. Het was de 65-jarige Albert Zoons die met zijn zoon langs het huis reed en niet aarzelde. Ook Jean-Paul stopte om hulp te bieden.

"We hoorden een mens roepen, maar kregen de deur moeilijk ingestampt. Toen dat lukte bond ik een touw rond mijn middel dat Jean-Paul vasthield", vertelde Zoons die ooit nog bij de paracommandos zat. Zoons liep naar binnen en sleurde het slachtoffer samen met zijn zoon en Jean-Paul naar buiten. Er ontplofte toen ook gasflessen in de achterbouw.





Ook Henny Stans ontving de medaille en het ereteken voor het redden van twee meisjes uit de Ourthe. Stans was die middag met vrienden gaan kajakken toen hij de meisjes in moeilijkheden zag. "Het gemeentebestuur van Maasmechelen is danig onder de indruk van deze heldhaftige daden. Via de provinciegouverneur werd een vraag ingediend bij de dienst protocol van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor het verkrijgen van het Burgerlijk Ereteken. En dat hebben ze dus meer dan verdiend", vond burgemeester Raf Terwingen (CD&V). (MMM)