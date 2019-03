VIDEO. Zware brand bij camping Salamander verwoest vier caravans MMM

12 maart 2019

21u38 2 Maasmechelen Aan de Weg naar As bij camping De Salamander is vanavond een zware brand uitgebroken.

Vier caravans gingen volledig in de vlammen op. Mogelijk er is ook schade aan omliggende verblijven. Het was een bewoner op de camping die de vlammen opmerkte en de uitbater verwittigde. “De brandweer was snel ter plaatse, maar door de wind verspreidden de vlammen zich razendsnel", vertelt hij.

“Tijdens de brand was niemand van de eigenaars aanwezig. We hebben dit nog niet vaak meegemaakt en hebben geen idee wat er kan gebeurd zijn. Mogelijk heeft de wind een kortsluiting doen veroorzaken.”

Brandweer Maasmechelen en Lanaken snelden ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. De interventie is momenteel afgelopen. Niemand raakte gewond.