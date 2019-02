VIDEO: Wietplantage ontdekt in Opgrimbie MMM

27 februari 2019

12u45 0 Maasmechelen Aan de Heirstraat in Opgrimbie is vandaag een wietplantage ontdekt door de politie. Het gaat om de woning met de beschadigde gevel.

De civiele bescherming is momenteel bezig met de opruimwerken. Hoe groot de plantage exact is, is nog niet geweten. Het is nog niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht.

Politie en parket communiceren normaal later vandaag nog over de feiten.