VIDEO: Wietplantage ontdekt in Opgrimbie dankzij buurtpreventie MMM

27 februari 2019

12u45 0 Maasmechelen Aan de Heirstraat in Opgrimbie is vandaag een wietplantage ontdekt door de politie. Het gaat om de woning met de beschadigde gevel. Alerte buren hadden de politie getipt.

De civiele bescherming is momenteel bezig met de opruimwerken. Hoe groot de plantage exact is, is nog niet geweten. Het is nog niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht.

Het ging om een actieve en oogstrijpe plantage van ongeveer 300-tal planten, en een nieuwe kweekruimte was al in opbouw. Twee personen werden gearresteerd. Zij mochten na verhoor beschikken.

Het opsporingsonderzoek wordt verder gezet door het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen. De alertheid van de burgers en de WhatsApp buurtpreventie droegen bij aan de opheldering van de feiten.