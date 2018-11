VIDEO: ‘Platten Aovend’ in de Jagersborg Avond waar Maaslands dialect centraal staat is groot succes Marco Mariotti

27 november 2018

16u34 0

Veldeke Maasland heeft maandagavond haar twaalfde ‘Platten Aovond’ georganiseerd in zaal De Jagersborg. Die avond staat het Maaslands dialect centraal. Gilbert Opsteyn van KV De Zavelzekskes was de centrale gast.

V'r wensen uuch ‘nne sjoeënen aovend, staat er op het programmaboekje van Velde Maasland. Alles wat zou volgen wordt in het sappig Maasmechels dialect verteld. Zelfs de drankenlijst bleek aangepast: béer, wien, of limmenaad.

Presentator Jos Donders vroeg centrale gast Gilbert Opsteyn (78) over zijn jeugdjaren in Mechelen-aan-de-Maas, zijn leven als leerkracht en later als drijvend kracht bij KV de Zavelzekskes. “Pa wilde mij Clemenz noemen, naar een grootnonkel uit Duitsland", vertelt Opsteyn.

“Toen hij mij op het gemeentehuis moest gaan aangeven, had hij iets té diep in het glas gekeken. Sindsdien heet ik officieel Clemense, en heeft menig mens gedacht dat ik een vrouw was."

Godfather

Opsteyn is zowat de Godfather van de Maasmechelse carnaval en werd al ‘prins van Mechele’ in 1969. “Onze grootste uitdaging in de beginjaren was een eigen stoet in Mechele, én die moest vooral beter zijn dan die van Kotem", lachte Opsteyn.

Het muzikale trio Zeiver In Pekskes bracht tal van nummers in het lokale dialect. De Mêrt, Mie Sjoenste Kedooke en Rôewd Zien de Roeze werd door de ganse zaal meegezongen. Ook de Uikhovense troebadoer Fernand Stevens bracht enkele pareltjes zoals Cente, ABDEFG en Keingerspièile.

Kwis

De avond werd afgesloten met de ‘Kroenne Krane Kwis’, vijftien specifieke dialectische woorden waarvan iedereen de juiste betekenis moest aanvinken. Lucien Hamers maakte slechts één fout en kroonde zich tot winnaar.

En om het met de woorden van de organisatie te eindigen: ‘Mem, sjei-j oet en kal plat!’