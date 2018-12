VIDEO: “Geweldig! Onze kerst is nu al geslaagd” Meer dan 100 oudjes genieten van kerstdiner op Patro Eisden Marco Mariotti

18 december 2018

21u06 18 Maasmechelen Alleen maar lachende gezichten vanavond op Patro Eisden. Reden? Hét langverwachte kerstdiner voor meer dan 100 Maasmechelse bejaarden. En Patro Eisden-voorzitter Salar Azimi? Die speelde de rol van gastheer, ober, sous-chef én animator.

“We kunnen het bijna niet geloven, zie ons hier eens zitten”, vertelt Pierre Peeters (81). De man verblijft al drie jaar in de Maasmeander, maar het kerstdiner op Patro Eisden is voor hem nu al het hoogtepunt van de afgelopen jaren. “Héél straf dat hij dit zomaar doet, voor ons. We hebben hier echt naar uitgekeken. Voor mij is de kerstperiode nu al geslaagd.”

Dat zegt ook medebewoner Albert. “Als tiener was ik nog supporter bij Patro, en ik woonde in de buurt van de PTS. Mooi dat ik op mijn oude dag hier nog eens kan terug keren op deze manier.”

Dolblij

De 91-jarige Leon Hamers zit uit Vucht kan zijn vreugde amper uitdrukken. “Hij kijkt hier al de hele dag naar uit, en zwaait en lacht naar iedereen”, vertelt zijn zoon Louis. “Ik ben meegekomen als begeleider. Zelfstandig eten is niet zo evident meer voor hem. Ik denk niet dat hij héél goed beseft waar hij is, maar hij beseft goed dat het een beetje feest is. En als je hem dan ziet lachen, is dat geweldig."

Medicatie

Honderd bejaarden van het rusthuis naar het gemeentelijk sportpark vervoeren was niet héél evident. “We hadden een bus gehuurd, en die was een half uur te vroeg", vertelt Bernd Schepkens, directeur van de Maasmeander. “Maar we konden die tijd méér dan gebruiken. Een heel aantal bewoners moest met een lift de bus in worden getild, maar alles is goed verlopen.”

Normaal eten de bewoners rond 17.30 uur, maar gisterenavond kon daar voor één keer uitzondering op worden gemaakt. Links en rechts haalde iemand een insulinespuit boven, of kregen anderen medicatie toegediend.

Respect voor ouderen

De steenrijke zakenman Salar Azimi organiseerde het initiatief uit respect voor de ouderen. “Jullie zijn allemaal ontzettend bedankt om te komen, en ik hoop vooral dat het mag smaken”, sprak hij iedereen toe, waarna hij richting de keuken stormde om de borden mee te serveren. Stijn Stijnen week niet van zijn zijde en ook hij stak serieus de handen uit de mouwen. Net zoals de Patro-spelers.

“Dit is toch leuk om te doen", vertelde voetballer Annab Lens. “Normaal staan we op het plein, maar nu bedienen we alle aanwezigen met het ganse team.” Sinds de komst van Azimi zweeft de club op een roze wolk. De ene overwinning na de andere wordt behaald, en de club staat momenteel op de derde plaats.