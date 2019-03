VIDEO. Gemeentelijke basisschool Boorsem organiseert jeugdstoet: “We hebben maar liefst drie prinsessen” Marco Mariotti

01 maart 2019

17u26 0 Maasmechelen De gemeentelijke basisscholen van Kotem, Boorsem en Uikhoven hadden vandaag wat te vieren. Het carnavalseizoen ging van start en nu blijkt dat er maar liefst drie jeugdprinsessen op één school zitten.

Vandaag om 13 uur startte de jeugdstoet van de gemeentescholen in Kotem-Boorsem-Uikhoven. “Alle leerlingen van de lagere scholen en kleuterscholen namen er aan deel", vertelt mede-organisator Evalina Closset van het oudercomité. “We vonden het zo leuk dat er zoveel prinsessen in één school zitten, dat we dat wilden vieren. We vinden die carnavalsfeer belangrijk en willen dat graag in ere houden.”

In totaal namen er 240 kinderen deel. Na de optocht was er nog een carnavalfeest op school. De prinsesjes dit jaar zijn Anne-Cathérine van de Zavelzekskes, Luna van Stoetcomité Ukeve en Lisa van de Waterratten. Ook prinsessen Moyra en Lobke van de Zavelzekses waren aanwezig, maar die zitten op een andere school.