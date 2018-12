VIDEO: Afbraakwerken De Voorzorg gaan vlot MMM

05 december 2018

19u10 3 Maasmechelen De afbraakwerken aan de hoek met de Jozef Smeetslaan én de Rijksweg zijn woensdag gestart. Werkmannen ontmantelen het dak, terwijl de achterbouw volledig werd gesloopt.

De komende dagen wordt de rest aangepakt. In de plaats worden 54 appartementen met telkens één slaapkamer gebouwd. “De leegstandtaks die we sinds enkele jaren hebben ingevoerd, werpt nu zijn vruchten af”, reageerde burgemeester Raf Terwingen (CD&V) eerder al. “Met zo’n taks krijgt je eerste een waarschuwing, en in het derde jaar moet je een boete betalen. Die stijgt exponentieel. Op die manier willen we verkrotting en leegstand tegengaan.”