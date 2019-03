Verrassing: 180 gram Cannabis en speed in Kinder Surpirse DSS

06 maart 2019

17u12 1 Maasmechelen De Tongerse strafrechter heeft woensdag een 31-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Maasmechelen veroordeeld tot 260 uur werkstraf en een boete van 8.000 euro. De politie vond bij hen onder meer cannabis en speed in een eitje van Kinder Surprise.

De man moest zich verantwoorden voor maar liefst twee drugsdossiers. In een eerste dossier werd hij in februari 2017 gecontroleerd door de politie toen hij in het gezelschap was van de 19-jarige vrouw. De politieagenten vermoeden dat de man aan het dealen was en doorzochten de auto. Daarop troffen ze verschillende flacons met GHB aan en een grote som cash geld. De vrouw had enkele flesjes GHB, verschillende zakjes speed en… een Kinder Surprise-eitje gevuld met speed op zak.

Zes maanden na de eerste controle liep de man opnieuw tegen de lamp. Toen de agenten de auto naderden, roken ze een sterke cannabisgeur. Tijdens een daaropvolgende huiszoeking werd er opnieuw cannabis en een grote hoeveelheid cash geld gevonden.