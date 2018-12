Verlichte tractortocht in Meeswijk Marco Mariotti

06 december 2018

15u14 1 Maasmechelen De Landelijke Gilde van Meeswijk organiseert 26 december een verlichte tractortocht.

“Het gaat om een authentieke winteravond, met een mooie link naar landbouw in de vorm van een verlichte tractortocht ‘s avonds”, zegt Matty Conings van de organisatie. “Tractors, feeëriek versierd met lichtjes, beginnen om 18 uur aan hun rondrit door Meeswijk en de omliggende buurt. Aan het gemeenschapscentrum kan je ook genieten van soep, een hapje, glühwein en nog meer.”

Gratis

Rond 19 uur is er een afterparty met covergroep ‘Die Fun Players’. “Omdat we iedereen de kans willen bieden om met het hele gezin te kunnen komen, is de inkom gratis. Er bestaan in Limburg fijne winterse activiteiten, maar we vinden dat Meeswijk wat extra lokale winterse gezelligheid kan gebruiken.”

“We hebben als organisatie een sterke voeling met landbouw en het idee van een verlichte tractortocht op de tweede Kerstdag leek ons dan ook een fijne manier om mensen samen te brengen.”

Landelijke Gilde Meeswijk bestaat 108 jaar en telt 75 leden. De vereniging is erg gekend in het dorp. “Dit hebben we te danken aan het Dorpsfeest, dat jaarlijks heel wat Meeswijkse dorpsbewoners samenbrengt. Maar ook een Paasontbijt, Winterwandeling, buksschieten en kooklessen kleurden het afgelopen jaar het programma.”