Verdachte van schietpartij blijft aangehouden M.J. OPNIEUW GEARRESTEERD VOOR GELIJKAARDIGE FEITEN ERWIN JEHAES

13 februari 2018

03u09 0 Maasmechelen De 45-jarige M.J. kwam gisteren niet opdagen in de correctionele rechtbank van Tongeren om zich te verantwoorden voor een schietpartij in de nacht van 8 op 9 september 2016 aan en in een shishabar langs de Kruindersweg in Eisden-Dorp. Reden van zijn afwezigheid: M.J. werd zondag opgepakt voor zijn mogelijk aandeel in, jawel, een schietpartij tijdens het voorbije weekend.

In de zaak van 2016 vordert de procureur alvast 40 maanden cel en 3.000 euro boete voor M.J. - die een indrukwekkend strafregister heeft. Voor een verstekgevende kompaan vorderde de procureur 30 maanden cel en een boete van 1.200 euro. Een derde verdachte werd buiten vervolging gesteld omdat hij tijdens de raid in de cel zat, en er dus niet kon aan deelgenomen hebben.





Verdediging vraagt vrijspraak

Volgens de procureur leidde een dispuut in Pachsa Lounge tot de raid op de zaak. Telefonieonderzoek gaf aan dat M.J. aansluitend heel wat vrienden optrommelde. Kort nadien zouden een twintigtal personen een ware ravage aangericht hebben en vielen er ook schoten. Sommige daders zouden ook contacten gehad hebben met de Hells Angels. Ballistisch onderzoek toonde later aan dat er twee kogelbanen van buiten de zaak waren en één van binnenuit. Bij dat alles vielen er gelukkig geen gewonden. Opvallend in deze onverkwikkelijke zaak is dat heel wat getuigen anoniem willen blijven. De bewakingscamera's zouden dan weer defect geweest zijn, terwijl later gedacht werd aan een manipulatie van de beelden.





Meester Gino Houbrechts, die optreedt voor de vermeende schutter, vroeg een aantal ongeldige bewijsstukken uit het dossier te weren en pleitte voor de vrijspraak. Hij zei ook pas zondag gecontacteerd geweest te zijn door M.J. en dit na diens aanhouding. Bij de aanvang van het proces opperde de procureur de mogelijkheid om de pleidooien te verdagen tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe incidenten van vorig weekend. Dit vond de rechter niet zo'n goed idee en behandelde het luik shishubar dan maar in afwezigheid van de hoofdbetichte. Vonnis op 12 maart.





Verdachte blijft aangehouden

Gisteren namiddag werd M.J. vanuit zijn politiecel bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. Die besliste dat M.J. aangehouden blijft naar aanleiding van de nieuwe feiten van vorig weekend. In het belang van het lopende onderzoek, wil het parket hierover voorlopig nog geen details kwijt.