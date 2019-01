Verdachte brandstichting auto’s van restaurantuitbater: “Mijn muts op de oprit werd eerder gestolen” C. (52) ontkent alle betrokkenheid VCT

21 januari 2019

15u09 0 Maasmechelen C. (52) uit Maasmechelen riskeert een celstraf van 15 maanden omdat hij op 19 mei 2015 een Fiat in brand stak van restaurantuitbater Marco Cellini uit Maasmechelen. De wagen was amper drie weken oud. Ook een tweede Fiat van de man ging in de vlammen op. Op de oprit waar de auto’s stonden, lag een handschoen enkele meters verder een muts. Beiden met DNA van C. “Die werden gestolen, want ik heb daar niets mee te maken,” verdedigde de vijftiger zich voor de rechtbank in Tongeren.

Omstreeks 4 uur ‘s nachts hoorde een buurman ontploffingen. Hij stond op, keek uit het raam en zag de vlammen al boven de woning in de Heirstraat in Maasmecelen opflakkeren. “Diezelfde buurman vond ook de muts,” zei de aanklager. “Terwijl hij de avond voordien nog buiten was geweest en er zeker van was dat er toen geen muts lag.” Volgens de aanklager zijn de muts en de handschoen van de brandstichter. “In mei gebruik je dit anders niet.” Het onderzoek wees uit dat benzine over het koetswerk werd gegoten, waarna de brandversneller aangestoken werd. De brand sloeg over op het tweede voertuig, dat ernaast geparkeerd stond.

Crimineel milieu

“Godzijdank werd de brand tijdig op gemerkt, anders zou de woning ook verder zijn aangetast,” pleitte Paul Engelen, de advocaat van de bewoners van het huis. “Die mensen zijn ontdaan. Tot vandaag blijven zij zitten met vragen. Beklaagde is iemand uit het crimineel milieu. Heeft hij alleen gehandeld of samen met anderen? Of handelde hij in opdracht van iemand?” Hij vroeg een schadevergoeding van 5.000 euro voor elk van de bewoners van het huis.

Cellini zelf reageerde na de brand dat zijn miserie wel mocht stoppen. In drie jaar tijd verloor hij niet alleen de twee Fiats, maar ook zijn vorige auto brandde uit door een kortsluiting en hij werd slachtoffer van een homejacking. De schade aan de auto’s door de brandstichting, goed voor een som van 36.588 euro, werd door de omniumverzekering vergoed. De verzekeringsmaatschappij vordert de schade nu terug van de beklaagde.

Vrijspraak

C. zelf benadrukte dat hij niets te maken had met de brandstichting. “Dat kan mijn muts geweest zijn, maar er is ingebroken in mijn woning. Ik vermoed dat die muts gestolen werd.” De aan drugs verslaafde man werd al 21 keer veroordeeld voor de strafrechtbank, maar dat mocht volgens zijn advocate niet tegen hem gebruikt worden. “Men mag niet zomaar alles in zijn schoenen schuiven. Het DNA-profiel op de muts en de handschoen was niet zuiver. Bovendien heeft mijn cliënt geen motief en was het telefonie-onderzoek negatief.”

Vonnis volgt op 18 februari.