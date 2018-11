Veertiger verwondt bejaarde vader met aardappelmesje “Ik heb hem omver gelopen en hij is tegen de muur gevallen” VCT

26 november 2018

14u48 0 Maasmechelen Een 43-jarige man uit Maasmechelen riskeert een celstraf van tien maanden omdat hij op 12 augustus zijn vader met een aardappelmesje verwondde. De bejaarde man liep snijwonden op aan beide voorarmen toen hij tussenbeide wilden komen in een ruzie tussen de veertiger en zijn broer. “Hij is tegen de muur gevallen,” weerlegde zoon J.

De veertiger bleef vorig jaar regelmatig bij zijn ouders slapen, nadat hij uit zijn eigen woning werd gezet. Ook de buren maakte toen melding van agressief gedrag van J. en zijn broer. De bejaarde vader beschreef voor de strafrechter in Tongeren zelf wat er op 12 augustus gebeurd was. “Hij had ruzie met zijn broer. Ik ben tussenbeide gekomen en hij heeft mij omver geduwd. Ik ben dan tegen de muur gevallen. Die verwondingen op mijn armen waren schaafwonden.”

Mes

Volgens de openbare aanklager verklaarde de man dat om zijn zoon in bescherming nemen. “Beklaagde is beginnen roepen en tieren tegen zijn vader na een ruzie met zijn broer. Hij draaide volledig door. Vader is de woning kunnen ontvluchten maar beklaagde heeft hem opnieuw geslagen en hij heeft hem verwond met het aardappelmesje dat hij was gaan halen. Toen de politie ter plaatse kwam stond hij daar nog met het mes in zijn handen. Het slachtoffer had een bloedneus en snijwonden in beide onderarmen.” Ze benadrukte dat zoon J. door problemen met alcohol en drugs een kort lontje heeft. De veertiger werd al zeven keer veroordeeld door de strafrechtbank.

Verzoend

De zoon zelf minimaliseerde de feiten. “Ik heb mijn vader niet achterna gezeten met een mes en ik heb hem ook niet geslagen. Ik heb hem omver gelopen omdat hij mij de doorgang verhinderde en hij is gevallen,” benadrukte J. Zijn advocaat vroeg om hem een werkstraf op te leggen. “Hij had toen een moeilijke periode en dat gaf aanleiding tot frustraties en ruzies. Vader en zoon hebben zich verzoend en gaan terug bij elkaar op bezoek,” pleitte hij. “Ik heb wel spijt over wat er is gebeurd,” sloot J. zelf af. Ik heb daarvoor toen ook mijn excuses aangeboden aan mijn vader en dat doe ik nu opnieuw.”

Vonnis volgt op 24 december.