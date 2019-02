Veertiger verkracht minderjarige stiefdochter drie jaar lang meermaals per week en filmt het misbruik met zijn gsm: vijf jaar cel VCT

21 februari 2019

16u19 0 Maasmechelen Een 47-jarige man uit Maasmechelen is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar omdat hij zijn minderjarige stiefdochter drie jaar lang meermaals per week verkrachtte. Hij filmde het misbruik ook met zijn gsm. Het meisje was dertien jaar oud toen haar ‘papa’ haar voor het eerste aanrandde. Ze durfde jarenlang tegen niemand iets te vertellen omdat de veertiger, die ze als haar vader beschouwde, haar had bedreigd en gewaarschuwd om ‘hun geheim niet te verklappen’.

De veertiger woonde samen met het slachtoffer en haar moeder in dezelfde woning. Het meisje noemde hem ook papa. Tussen januari 2015 en mei 2018 verkrachtte de veertiger zijn stiefdochter meermaals. Volgens het meisje gebeurde dat viermaal per week. De Maasmechelaar filmde het misbruik ook. Op zijn gsm vonden de onderzoekers zeven expliciete videobestanden. Hij stuurde ook enkele berichten naar zijn partner waarin hij bekende dat hij ‘een grote fout in zijn leven had begaan’.

Geweld gebruikt

De man zette zijn zijn minderjarige stiefdochter psychologisch zwaar onder druk en misbruikte de vertrouwensband die hij met het slachtoffer had opgebouwd. Het meisje durfde het misbruik jarenlang zelfs niet aan haar moeder opbiechten. Hij verplichtte haar ook de relatie met haar vriendje te verbreken. Tijdens zijn verhoor gaf de beklaagde toe dat hij geweld had gebruikt toen hij zijn stiefdochter aanrandde.

Schadevergoeding

Het misbruik heeft voor het slachtoffer geleid tot een zwaar emotioneel en psychologisch trauma. Het meisje is nu 17 jaar oud en is daarvoor in begeleiding. De beklaagde moet haar een schadevergoeding van 8.500 euro betalen, met voorbehoud voor eventuele kosten voor toekomstige behandelingen.

De Maasmechelaar werd veroordeeld voor verkrachting met geweld, aanranding van de eerbaarheid en bezit van kinderporno. Naast de celstraf van vijf jaar, die gedeeltelijk met uitstel werd opgelegd, werd de veertiger ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.