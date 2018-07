Veertiger steekt liefdesrivaal in arm: 593.235 euro schade 07 juli 2018

02u35 0 Maasmechelen DDrie jaar cel en een schadevergoeding van 593.235 euro: dat is de straf die een 41-jarige Tongenaar van de strafrechter kreeg omdat hij op 6 augustus 2015 zijn liefdesrivaal met een mes in de arm stak en zwaar verwondde.

Toen de man zijn 'bloedmooie' ex-vriendin, een Nederlandse van Marokkaanse afkomst, die dag op een terrasje aan een café zag zitten met haar vriend, sloegen zijn stoppen door. Overmand door jaloezie en met de nodige cocaïne en alcohol in zijn bloed, reed veertiger naar het appartement van zijn ex-vriendin aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen.





Hij stampte de deur in en schreef met nagellak 'vuile junk' op de muur. Buren alarmeerden de politie, die de veertiger kalmeerden en naar huis brachten. Enkele uren later trok de man echter opnieuw naar het appartement, gewapend met een keukenmes. Hij wilde zijn wagen ophalen die nog in de straat stond geparkeerd. "Ik zag mijn auto staan met drie plat gestoken banden en wilde verhaal halen," beschreef de veertiger.





In het appartement kwam het tot een hevige schermutseling met de vriend van zijn ex. "Hij stak met het mes in de richting van mijn hart maar het kwam in mijn arm terecht. Het bloed spatte eruit en ik werd meteen duizelig," beschreef het slachtoffer. De man werd geraakt in een slagader en houdt een blijvende ongeschiktheid over aan de aanval: vandaar de zware schadevergoeding van 593.235 euro plus interesten die hem werd toegekend.





Aan zijn ex-vriendin moet de Tongenaar een morele schadevergoeding van 3.000 euro betalen.





(VCT)