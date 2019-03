Veertiger misbruikt zijn minderjarig neefje van 8 jaar oud jarenlang: vijf jaar cel met uitstel VCT

22 maart 2019

12u13 0 Maasmechelen Een 41-jarige Maasmechelaar is veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel omdat hij zijn minderjarig neefje jarenlang verkrachtte. Het misbruik begon in 1995 toen de jongen amper acht jaar oud was en vond vijf jaar lang herhaaldelijk plaats. De veertiger werd naast de verkrachting ook veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid, bezit en verspreiding van kinderporno.

Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij de veertiger, nadat hij werd geïdentificeerd als verdachte van mogelijke aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen in de buurt van de sporthal in Maasmechelen. De politie vond op zijn laptop en GSM kinderpornografisch materiaal, dat beklaagde had ontvangen en verstuurd via Skype. Hij had ook opzoekingen gedaan naar homoporno met zeer jonge jongens. Op Skype en via de chat gaf J. toe dat hij verliefd was op de 14-jarige zoon van zijn neef. En dat hij 20 jaar geleden seks had gehad met zijn minderjarig neefje. Tijdens zijn verhoor bekende de Maasmechelaar dat de jongen acht jaar oud was toen het seksueel misbruik voor het eerst plaatsvond.

De deskundige stelde vast dat de veertiger evolueerde van hetero naar homo en de laatste jaren een pedofiele stoornis ontwikkelde. Volgens hem heeft J., die beseft dat hij fout handelde, een ambulante, gespecialiseerde behandeling nodig en moet hij ook terug aan het werk. De strafrechtbank legde de celstraf van vijf jaar daarom met uitstel op onder strikte voorwaarden. De Maasmechelaar werd ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.