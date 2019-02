Veertiger krijgt jaar cel met uitstel voor toetakelen echtgenote

14u25 0 Maasmechelen Een 45-jarige Maasmechelaar is veroordeeld tot een jaar met uitstel omdat hij zijn vrouw, waar hij al 24 jaar mee samen was, meermaals zwaar toetakelde. A. kneep onder meer de nek van zijn echtgenote dicht na een ruzie over de kinderen en gooide een autokrik naar haar. Toch blijft de vrouw haar echtgenoot trouw. “Als ik kwaad ben, zeg ik dingen die niet waar zijn. Ik heb mezelf pijn gedaan”, beweerde ze.

De vrouw belde in totaal drie keer naar de politie. De agenten kwamen ter plaatse, stelden de letsels vast en noteerden haar verklaring. De eerste, zware confrontatie kwam er naar aanleiding van een discussie over de kinderen. De vrouw had zoon en dochter samen in bad gezet, en dat kon niet volgens vader A. Hij kneep haar de keel dicht. De politie kwam ter plaatse en stelde rode drukplekken vast in haar nek. Maar voor de strafrechter in Tongeren verklaarde ze plots iets helemaal anders. “Hij heeft me nooit iets aangedaan. Ik was toen in een kwade bui.” De strafrechter oordeelde dat haar verklaringen op basis van de bewijzen ‘ongeloofwaardig’ waren.

Geen wettige zelfverdediging

De Maasmechelaar, die eerder ook al veroordeeld werd, minimaliseerde de feiten. “Ik heb haar misschien wel eens bij de schouder gepakt maar nooit bij de keel. Ik heb wel respect voor haar.” De veertiger haalde zelfs aan dat hij uit wettige zelfverdediging handelde, maar dat argument veegde de strafrechter van tafel. “Partnergeweld getuigt van maatschappelijk ongepast gedrag en kan absoluut niet worden getolereerd”, luidde het vonnis.

De kinderen van het koppel werden eerder al uit het huis geplaatst en het gezin staat onder begeleiding. Die begeleiding wordt verdergezet. De veertiger moet drie jaar lang strikte voorwaarden volgen. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen.