Veertiger die vader verwondt met mes krijgt werkstraf 'Hij is tegen de muur gevallen'

24 december 2018

13u07 0 Maasmechelen Een 43-jarige Maasmechelaar is veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur omdat hij zijn bejaarde vader op 12 augustus verwondde met een aardappelmesje. De bejaarde man liep snijwonden op aan zijn voorarmen toen hij tussenbeide wilde komen in een ruzie tussen de veertiger en zijn broer. “Hij is tegen de muur gevallen,” verdedigde zoon J.P. zich. De strafrechtbank volgde zijn versie niet.

Vader en zoon verschenen samen voor de strafrechter in Tongeren. De man nam het dadelijk op voor zijn zoon. “Hij had ruzie met zijn broer. Ik ben tussenbeide gekomen en hij heeft mij omver geduwd. Ik ben dan tegen de muur gevallen. Die verwondingen aan mijn armen waren schaafwonden.”

De aanklager was er echter van overtuigd dat de vader die versie vertelde om zijn zoon, die al zeven keer eerder veroordeeld werd, te beschermen. Volgens haar kampte de veertiger, die samen met zijn broer ook een tijd de schrik van de straat was, met een alcoholprobleem. “Beklaagde draaide volledige door. Hij heeft zijn vader verwond met een aardappelmesje dat hij is gaan halen in de keuken. Toen de politie ter plaatse kwam, stond hij nog met het mes in zijn handen. Het slachtoffer had een bloedneus en snedes in zijn beide onderarmen.”

Als de veertiger de werkstraf niet correct uitvoert, volgt een vervangende celstraf van 10 maanden.