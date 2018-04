Veelpleger riskeert 14 maanden cel 17 april 2018

02u55 0 Maasmechelen De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vroeg om de 42-jarige N.P. uit Maasmechelen te veroordelen tot 14 maanden cel en een boete van 600 euro op te leggen omdat hij verschillende huisdiefstallen pleegde.

De man, die al 12 veroordelingen op zijn palmares heeft en dus een indrukwekkend strafregister kan voorleggen, werd op 14 oktober vorig jaar op heterdaad betrapt toen de bewoners van een huis in Maasmechelen thuiskwamen. Hij had de intussen gestolen juwelen bij zich. Sindsdien zit hij in de cel. Bij de onderzoeken bleek dat N.P. in 2016 ook al op dievenpad ging. Dit werd aangetoond door achtergelaten DNA. Tegen de rechter zei hij dat hij afgekickt was van zijn vroegere heroïneverslaving en intussen ook het vervangende gebruik van methadon volledig heeft afgebouwd. Hij verklaarde zich bereid om alle opgelegde voorwaarden stipt op te volgen die gekoppeld zijn aan een mildere straf, ook een residentiële opname. Zijn raadsman vroeg een werkstraf te overwegen. Vonnis op 30 april. (JEK)