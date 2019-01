Veel schade na inbraak bij hondenclub MMM

17 januari 2019

09u50 0 Maasmechelen Dieven hebben ingebroken bij een hondenclub aan de Kikweg in Maasmechelen. De feiten werden woensdagavond rond 18.45 uur vastgesteld.

Gisterenavond was het nadeel nog niet gekend, maar volgens de politie is de schade aan het gebouw aanzienlijk. De politie is een onderzoek gestart, maar wie achter de feiten zit is voorlopig niet geweten.