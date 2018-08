Vandaal bekrast campagnewagen uit 1974 van Joris Sangers 29 augustus 2018

02u27 0 Maasmechelen Dat de kiesstrijd soms erg hard gestreden wordt, mocht Joris Sangers (23) van Open Maasmechelen deze week persoonlijk ondervinden. Zijn campagnewagen, een Saab uit 1974, werd immers door vandalen bekrast.

"Ik liet de wagen bestickeren", vertelt Joris Sangers. "Mijn naam en gezicht prijken er nu op - ik vond dat een mooie manier van campagne voeren in Maasmechelen. Maar eigenlijk is de auto van mijn vader. Hij reed er al in zijn jonge jaren mee rond in Maasmechelen. Deze Saab werd mooi gerestaureerd, maar heeft nu dus helaas ook een kras van motorkap, over het dak, tot de achterzijde."





Emotionele waarde

"Ik kan begrijpen dat sommige mensen niet met politiek bezig zijn, of gewoon een andere voorkeur hebben", vervolgt hij. "Maar om dan maar wat vandalenstreken te plegen? Dat is voor mij echt een brug te ver. Ik gebruik deze wagen dan wel voor campagnedoeleinden, maar hij heeft ook een familiale en emotionele waarde."





De kras kon inmiddels deels weggewerkt worden, maar een herstelling zal nog altijd noodzakelijk zijn.





(MMM)