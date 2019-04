Twintiger steelt auto van vriend en rijdt in op politiecombi na hallucinante achtervolging Dertig maanden cel gevorderd VCT

04 april 2019

11u58 0 Maasmechelen Op 17 september 2017 was S. zo vriendelijk om zijn vriend J. (25) in Maasmechelen een lift te geven naar huis. Onderweg stopte de man nog even aan de krantenwinkel. J. ging er met zijn Mercedes vandoor en reed hem als dank nog bijna omver. De politie zette daarna een hallucinante achtervolging in. Een wegversperring, een spijkerbed. Het hield J. allemaal niet tegen. Uiteindelijk ramde hij een politie combi en haalde hij agressief uit naar de agenten die hem in de boeien wilde slaan. Drie inspecteurs werden gewond. Voor de strafrechter in Tongeren leek J. niet erg onder de indruk. Hij riskeert dertig maanden cel.

“Hoe noem je dat, de auto van een vriend meenemen zonder dat te vragen,” vroeg de Tongerse strafrechter aan J. uit Genk. “Voor mij was dat niet stelen,” antwoordde de twintiger. Hij lachte zelfs nog even toen de rechter sprak over de spectaculaire achtervolging die de politie met verschillende combi’s inzette. Verder herinnerde J. zich eigenlijk niets meer van de feiten. Het rijden over fietspaden en middenbermen, de halsbrekende toeren in het verkeer. Het negeren van de wegversperring en het spijkerbed. Het rammen van de politiecombi en de agressie tijdens de arrestatie. “Ik weet het allemaal niet meer precies.”

Drie agenten gewond

Drie agenten werden gewond. Met een tijdelijke werkonbekwaamheid van 10 tot 21 dagen tot gevolg. Inspecteur D. draagt nog steeds de gevolgen. “Na de spectaculaire achtervolging moesten wij ons wapen trekken. Hij bukte zich maar kwam onmiddellijk terug recht en was agressief toen we hem wilde boeien,” beschreef de agent voor de strafrechter. “Tijdens de schermutseling is er iets geknakt in mijn voet.” De agent speelt in zijn vrije tijd voetbal maar kan zijn voetbalcarrière intussen vergeten. Sinds de feiten heeft hij niet meer op het veld kunnen staan.

Het zal uw dochter of zoon maar zijn die net op dat fietspad fietst als hij daar bruusk op rijdt

Ook burgers in gevaar

Meester Schellingen, de advocaat van de drie agenten, vroeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro voor de gewapende weerspannigheid naar elk van de inspecteurs. Hij hekelde vooral de arrogante en uitdagende houding van beklaagde en zijn gebrek aan schuldbesef. “Hij heeft niet alleen het leven van de inspecteurs maar ook dat van gewone burgers op het spel gezet,” pleitte hij. “Het zal uw dochter of zoon maar zijn die toevallig net op dat fietspad fietst als hij daar bruusk op rijdt.”

“De gevolgen van deze feiten hadden veel ernstiger kunnen zijn,” benadrukte ook de openbare aanklager. “Na zijn verhoor vandaag heb ik nog steeds niet de indruk dat hij de ernst beseft van wat hij heeft gedaan.” Naast de celstraf van 30 maanden vorderde ze ook een boete van 200 euro.

Psychische problemen

Volgens Fouad Marchouh, de advocaat van J. , kampte de twintiger met psychologische problemen. Omdat hij drugs gebruikte, had hij regelmatig last van psychoses. “Maar cliënt beseft wel degelijk dat zijn gedrag onaanvaardbaar is.” Hij vroeg een werkstraf of een straf met uitstel onder voorwaarden.

Vonnis volgt op 2 mei.