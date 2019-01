Twintiger slaat ploegmaat kaakbreuk na zaalvoetbalwedstrijd VCT

21 januari 2019

16u07 0 Maasmechelen O. (24) uit Antwerpen riskeert een werkstraf van 80 uur omdat hij een ploegmaat zo’n harde slag gaf dat de man er een open kaakbreuk aan overhield. Dat gebeurde na een pittige zaalvoetbalwedstrijd op 23 januari 2015 in Maasmechelen. “Ik speel al 15 jaar voetbal, maar dit is nog nooit gebeurd. Het was een misverstand,” getuigde O.

Volgens de aanklager gaf O. eerst een speelse stamp, waarna het slachtoffer ludiek terug stampte. Maar de situatie escaleerde en werd ernstig. In de spelersgang nam beklaagde het slachtoffer bij de nek. De man viel en kreeg slagen op de borst en een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer liep een open kaakbreuk op en moest geopereerd worden. Naast de werkstraf vorderde de aanklager ook een boete van 300 euro.

“Dit was niet zijn bedoeling,” pleitte de advocaat van O. Hij heeft veel moeite met het feit dat hij alleen in de daderrol word geduwd. De tegenpartij heeft hem geprovoceerd en het is uit de hand gelopen. Heel de ploeg heeft het gezien.”

De medische kosten van het slachtoffer lopen op tot ruim 4.600 euro. “Hij wil zeker een deel hiervan betalen maar niet alles,” besloot de advocaat van O. “Ze zijn beiden verantwoordelijk.” Hij vroeg opschorting van straf.

Vonnis op 18 februari.