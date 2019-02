Twintiger krijgt opschorting van straf voor open kaakbreuk na slag aan ploegmaat

VCT

18 februari 2019

13u31 0 Maasmechelen O. (24) uit Antwerpen gaf een een ploegmaat na een pittige zaalvoetbalwedstrijd op 23 januari in Maasmechelen zo’n harde kaakslag dat de dertiger er een open kaakbreuk aan overhield. “Ik speel al 15 jaar voetbal maar dit is nog nooit gebeurd. Het was een misverstand”, getuigde O. Hij kreeg opschorting van straf maar moet zijn ploegmaat wel een schadevergoeding van ruim 9.000 euro betalen.

Volgens de aanklager gaf O. eerst een speelse stamp, waarna het slachtoffer ludiek terug stampte. Maar de situatie escaleerde en werd ernstig. In de spelersgang nam beklaagde het slachtoffer bij de nek. De man viel op de grond en kreeg enkele slagen op de borst en een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer liep een open kaakbreuk op en moest geopereerd worden.

De aanklager had voor de feiten een werkstraf van 80 uur gevorderd. De advocaat van O. pleitte uitlokking en wettelijke zelfverdediging. “Dit was niet zijn bedoeling”, pleitte de advocaat van O. Hij heeft veel moeite met het feit dat hij alleen in de daderrol word geduwd. Tegenpartij heeft hem geprovoceerd en het is uit de hand gelopen. Heel de ploeg heeft het gezien.” Geen van beide argumenten werd door de strafrechtbank aanvaard.

De strafrechter hield rekening met de jonge leeftijd van de beklaagde en zijn blanco strafregister en ging wel akkoord met een opschorting van straf voor de twintiger. “De feiten waren een escalatie van ‘speels geweld’. Toen beklaagde het niet meer leuk vond, reageerde hij met bruut geweld. De zware verwondingen van het slachtoffer zijn daar een duidelijke getuige van. Dergelijk geweld valt op geen enkele wijze te verrechtvaardigen”, luidde het vonnis. O. moet naast de schade van 9.157 euro ook een rechtsplegingsvergoeding van ruim 1.000 euro betalen aan het slachtoffer.