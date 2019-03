Twintiger bedreigt uitbater gokkantoor met mes en eist geld uit kassa: 18 maanden cel VCT

27 maart 2019

15u27 0 Maasmechelen Een twintiger uit Maasmechelen is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, omdat hij op 11 november 2018 de uitbater van een gokkantoor in Maasmechelen met een mes bedreigde. Hij eiste de inhoud van de kassa, volgens de aanklager goed voor een buit van 2.239 euro. “Hij had geld van mij geleend en dat niet terugbetaald. Ik heb dat gewoon uit de kassa genomen,” getuigde A. voor de strafrechter.

Volgens de twintiger had hij de uitbater zelf 600 euro geleend. Daarvan had die hem ruim 150 euro terugbetaald. “Maar hij moest me nog 300 euro. Die heb ik uit de kassa gehaald. Hij wilde me slaan. Ik heb dan dat plooimes uitgehaald, maar ik heb dat niet opengedaan. Waarom ik dat mes meehad? Als sieraad.”

Al veroordeeld voor agressie

De aanklager verwees naar de camerabeelden die de overval registreerden. Die bevestigden de versie van het slachtoffer. Dat A. hem wel degelijk met het mes bedreigde om het geld uit de kassa op te eisen. Van een lening was volgens de uitbater geen sprake. Ook de strafrechter geloofde die versie niet. A. werd in februari 2015 al veroordeeld tot een jaar cel voor agressie.

Het gedeeltelijk uitstel van de celstraf van 18 maanden wordt vier jaar lang gekoppeld aan strenge voorwaarden. Aan de uitbater moet A. een schadevergoeding van 750 euro betalen. Omdat voor de strafrechtbank niet kon bewezen worden hoeveel geld er precies in de kassa zat op het ogenblik van de feiten, kon de volledige gevorderde schadevergoeding van 3.889 euro niet toegekend worden.