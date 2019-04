Tweede editie Goulashfeest in Casino Eisden MMM

12 april 2019

16u42 0 Maasmechelen Bij het Casino in Eisden vindt zaterdag de tweede editie plaats van het Goulashfeest. Een benefietavond ten voordele van de ALS-liga en Maasmechelen in Nood.

Vorig jaar kwamen honderden mensen proeven van de gekende goulash van Frituur Claudia die toen al 13 jaar gesloten was. Twee vrienden kregen heimwee naar die tijd van toen en beslisten een heus frietfestijn in elkaar te steken. Het goulashfeest krijgt dit jaar dus een vervolg. “Bij het Casino in Eisden, en de opbrengst gaat weer volledig naar het goede doel”, klinkt het bij Antonio Piccigallo.

Er zijn nog steeds inkomkaarten verkrijgbaar. Het evenement start om 16 uur. Meer info via de facebookgroep Benefiet Goulash T.v.v. ALS Liga en Armoede in Maasmechelen