Twee positieve ademtesten bij controle MMM

16 december 2018

10u21 0 Maasmechelen In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in Lanaken en Maasmechelen 315 bestuurders gecontroleerd bij een alcoholcontrole. Slechts twee mensen legden een positieve ademtest af.

De actie vond plaats op de Rijksweg in Maasmechelen en Tournebride in Lanaken, en duurde van zaterdagavond 22 uur tot zondagochtend 6 uur. De Vlaamse Verkeersbelastingen werkten mee aan de actie.

Vier waarschuwingen werden uitgeschreven voor technische eisen en één waarschuwing voor een niet gekeurd voertuig.

5.567 euro aan boete en belasting

Eén bestuurder stond geseind voor gerechtelijke feiten en werd ter plaatse gearresteerd. De Dienst Verkeersbelastingen scande met behulp van de mobiele ANPR-camera 378 voertuigen. Er werden zeven processen-verbaal uitgeschreven door de Vlaamse Verkeersbelastingen en in totaal werd 5.567 euro geïnd voor openstaande boete en verkeersbelasting. In de toekomst zullen er meer acties plaatsvinden in samenwerking met de Vlaamse Verkeersbelastingen.