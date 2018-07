Twee leeftijdsgenoten overlijden op zelfde moment in verkeer 11 juli 2018

02u30 0 Maasmechelen Maasmechelen heeft gisteren twee zestigers verloren in het verkeer. De twee stierven op verschillende plaatsen op nagenoeg hetzelfde moment.

Gisterenmiddag om 11.50 uur werd een fietser aangereden door een bezemwagen van een aannemer. Dat gebeurde op de Kuilenweg te Maasmechelen. "Het slachtoffer, een man van 64 uit Maasmechelen, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden", laat men weten bij politie Lanaken-Maasmechelen. Het parket vorderde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen.





Een andere man uit Maasmechelen van 65 jaar werd op ongeveer hetzelfde tijdstip aangereden in het Nederlandse Klimmen. Hij was onderweg met een groepje wielertoeristen. Een 86-jarige automobilist uit Voerendaal had de fietser niet gezien en het slachtoffer overleed ter plekke. Ook hier deed de politie onderzoek naar het ongeluk.





Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) spreekt over een zwarte dag voor de gemeente. "En dat op een dag die zo'n feest had moeten brengen met de Rode Duivels. Ik leef mee met de nabestaanden en wens hen alle steun. Als er al twee personen uit één gemeente sterven in het verkeer, is dat doorgaans bij hetzelfde ongeval." (BVDH)