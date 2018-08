Twee keer in week bizarre inbraak DADERS KLOPPEN GLAZEN TOEGANGSDEUREN SHOPPING M2 AAN DIGGELEN MARCO MARIOTTI TOON ROYACKERS

25 augustus 2018

02u42 0 Maasmechelen Drie gemaskerde mannen hebben vrijdagochtend omstreeks 3 uur de glazen toegangsdeur van Shoppingcenter M2 in Eisden aan diggelen geslagen. Ze baanden zich meteen een weg naar juwelier Aygold en graaiden daar zakken vol juwelen mee. Uitgerekend in diezelfde winkel werd maandag ook al veel buitgemaakt na een inbraak via het dak.

's Nachts, kort na drie uur, begon plots het alarm te klinken in het shoppingcenter. Meteen ging dat alarm ook over naar de verantwoordelijke van het winkelcentrum en naar de politie. Uit de camerabeelden blijkt dat op dat moment drie gemaskerde mannen met een zware hamer de glazen toegangsdeur aan de Westvleugel langs de Koninginnelaan aan diggelen hebben geslagen. De daders trokken vervolgens een spurtje naar juwelier Aygold. Héél bizar: om een nog onduidelijke reden bleek een ijzeren beveiligingsrek al geopend te zijn. Zelfs de lichten in de juwelierszaak waren nog aan. Daardoor lijkt het wel of de bende intern wat hulp gekregen heeft voor de brutale inbraak. Met enkele zakken vol liepen de boeven via de oostelijke vleugel weer naar buiten. Daarvoor klopten ze aan de andere kant de toegangsdeuren eveneens aan gru-zelementen. Over het parkeerterrein liepen ze ten slotte weer weg in de richting van de ontsluitingsweg.





Twee minuten

"De daders zijn iets langer dan twee minuten binnen geweest," zegt verantwoordelijke Catia Spagnoletti van het shoppingcenter. "Het is dus allemaal bijzonder snel gegaan. Maar het beveiligingssysteem heeft goed gewerkt. Binnen de zeven minuten stonden zowel de politie als onze mensen hier. Jammer genoeg waren de daders toen al gaan lopen."





Vals plafond

Toeval of niet: maandag kreeg exact dezelfde juwelier ook al eens inbrekers over de vloer. Die kraak moet eveneens goed zijn voorbereid. De daders hadden een gat in het dak van het shoppingcenter gemaakt, exact op de plaats van juwelier Aygold. Een en ander kan alleen na zeer precies meetwerk. Ze boorden zich niet alleen een weg door het dak zelf, maar vervolgens nog door het isolatiemateriaal en het vals plafond. Ook maandag kon een hele stapel juwelen worden buitgemaakt. Heel bizar is dat donderdagavond net voor sluitingstijd rond dezelfde zaak drie mannen gefilmd werden door de bewakingscamera's. Ze namen op dat moment al enkele dozen mee. Pas gisteren bij het bekijken van de bewakingsbeelden kwamen die verdachten in het vizier. De lokale politie 'Lama' volgt daardoor een spoor naar de daders. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Een firma kwam vrijdagochtend ter plaatse om de vernielde toegangsdeuren van het shoppingcenter te herstellen, zodat klanten opnieuw binnen konden.