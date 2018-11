Turkse jongeren verwelkomen spelersbus van Besiktas Marco Mariotti

07 november 2018

17u47 1 Maasmechelen Het elftal van Besiktas speelt donderdagavond tegen KRC Genk, maar verblijft intussen al in het Terhills hotel in Maasmechelen. Woensdagnamiddag kwamen heel wat jongeren naar het hotel afgezakt om een glimp op te vangen van de spelers.

Rond 16 uur reed de spelersbus van Besiktas door de gemeente met eindbestemming Eisden. De ploeg speelt donderdagavond tegen KRC Genk in de Europa League en overnacht in het Terhills Hotel aan de mijnsite in Eisden. Geen toeval dat dan ook heel wat jongeren van Turkse origine aan het hotel stonden gezien de grote Turkse gemeenschap in Eisden.

Foto met Pepe

Velen probeerden op de foto te gaan met spelers. Enkele slaagden erin om selfies te nemen met Pepe, de Portugese verdediger. Vanavond rond 19 uur trekken de spelers van Besiktas naar de Luminus Arena om er een avondtraining te houden. De match start morgenavond om 19 uur.