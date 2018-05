Trucker krijgt 3 maanden rijverbod voor dodelijk ongeval 23 mei 2018

02u55 0 Maasmechelen Vrachtwagenchauffeur B.E (37) uit Heusden-Zolder, die verantwoordelijk was voor het ongeval waarbij bromfietser Marco Holtof om het leven kwam op 11 juli 2017 aan industrieterrein Oude Bunders in Maasmechelen, kent zijn straf.

De rechter legde hem een rijverbod van zes maanden - waarvan de helft met uitstel - en een gevangenisstraf van zes maanden op, waarvan drie jaar met uitstel. E. zal bovendien onderworpen worden aan een medisch en psychologisch onderzoek en moet zijn theoretisch en praktisch examen opnieuw afleggen.





Op strafgebied bedraagt de geldboete bijna 3.000 euro. De schadevergoeding aan de naaste familieleden van het slachtoffer loopt op tot meer dan 220.000 euro. Op de politierechtbank in Maaseik heeft de chauffeur meermaals zijn spijt uitgedrukt. "Die dag ben ik samen met mijn slachtoffer gestorven", sprak de chauffeur, die door de traumatische ervaring momenteel niet meer werkt en in behandeling is. Hij verklaarde dat hij tijdens het rijden aan het zoeken was waar hij precies moest zijn voor zijn laatste levering. Aan de kruising met het fietspad liep het fout.





"Ik heb de bromfietser op het fietspad niet gezien." Het slachtoffer werd in het midden van de vrachtwagen gegrepen en was op slag dood. Ook familieleden van het slachtoffer waren aanwezig op de rechtbank. "Voor ons is alles gestopt op 11 juli", klonk het. Marco Holtof was 59 jaar en politieagent bij de zone LAMA. Op het ogenblik van het ongeval was hij niet in functie.





(GBO)