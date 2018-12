Trio met Kalasjnikov in auto ramt politiecombi op oudejaarsnacht VCT

20 december 2018

14u50 0 Maasmechelen Drie beklaagden uit Luik riskeren elk een celstraf van drie jaar omdat ze vorig jaar op oudejaarsnacht een politiecombi ramden in Maasmechelen. Gewapend met een Kalasjnikov, een geladen vuurwapen, handboeien en lakens wilden ze een overval plegen. Toen een politiecombi de auto wilde controleren, ramden ze de combi. Ze reden zich vast in een doodlopende straat en sloegen te voet op de vlucht.

Luikenaar O. gaf toe dat de drie vorig jaar op oudejaarsnacht het plan opvatten om een overval te plegen op een woning in Maasmechelen. “Ik had in Luik een slechte ontmoeting. D. stelde mij voor om een overval te gaan plegen in Maasmechelen. Hij nam de zak met materiaal mee in de auto. Ik had toen geen werk en hij beloofde me 500 euro voor die kraak.” Met een Kalasjnikov en twee laders op de passagierszetel en een koevoet, twee paar handboeien, een geladen vuurwapen en lakens bij de hand trokken ze naar Maasmechelen. Maar daar botsten ze op een politiecombi die het voertuig met Franse nummerplaat wilde controleren. Beklaagden negeerden de sirenes en de blauwe zwaailichten van de politie en reden met hoge snelheid weg, tot ze zich vastreden in een doodlopende straat. Daar ramden ze de combi. Nadat ze niet meer verder konden, sloegen ze te voet op de vlucht. De twee inspecteurs konden twee beklaagden inrekenen maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot. Door de opgelopen kwetsuren zette een inspecteur het nieuwe jaar in met een tijdelijke werkonbekwaamheid van zeven dagen. De advocaat van de inspecteurs vorderde een morele schadevergoeding van 300 euro elk en 400 euro bijkomend voor de gekwetste inspecteur.

19.000 euro in kleerkast

Op 28 maart vond een huiszoeking plaats bij derde beklaagde Y. (26) uit Luik, die later gearresteerd werd. “In de kleerkast vond de politie een handvuurwapen”, beschreef de aanklager. “En achter de kledij vond men ook nog een som van 19.000 euro. Het is duidelijk dat die drie met oorlogswapens vertrokken zijn om een diefstal met geweld te plegen. Ze vormden een bende, die zich speciaal hiervoor georganiseerd had.” Ze tilde ook zwaar aan de eerdere veroordelingen die de mannen al opliepen. “Deze heren hebben al genoeg kansen gekregen maar ze blijven getuigen van een zeer gevaarlijke instelling”, motiveerde ze haar strafvordering. Naast de celstraf vorderde ze ook een boete van 500 euro voor elk van de drie beklaagden. De verdediging vroeg een werkstraf of een straf met uitstel onder voorwaarden.

Vonnis op 10 januari